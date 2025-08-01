В Японии полностью отменены предупреждения о цунами

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Токио, 31 июля (Jiji Press). Японское метеорологическое агентство отменило все предупреждения о цунами, выпущенные на обширной территории тихоокеанского побережья страны после сильного землетрясения вблизи российского полуострова Камчатка утром 30 июля.

Последние предупреждения, действовавшие для прибрежных районов Тихого океана между Хоккайдо и префектурой Тиба, к востоку от Токио, а также для островов Идзу в Токио и островов Танэгасима и Якусима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии, были отменены в 16:30, примерно через 32 часа после землетрясения.

30 июля в 9:40 утра агентство объявило о цунами во многих районах, омываемых Тихим океаном, от Хоккайдо до полуострова Кии на западе Японии, а также островов Идзу и Огасавара (Токио). Предупреждения также были выпущены от побережья Хоккайдо, омываемого Охотским и Японским морями, до самой южной префектуры Окинава.

К вечеру 30 июля уровень всех предупреждений был понижен до рекомендательного, однако во многих районах продолжали наблюдаться цунами, а в некоторых местах самые сильные цунами были зафиксированы рано утром 31 июля.

По данным Агентства по борьбе со стихийными бедствиями и пожарами, по состоянию на 14:00 31 июля в результате цунами погиб один человек в префектуре Миэ на западе Японии, один человек получил серьёзные травмы на Хоккайдо, а девять человек получили лёгкие травмы на Хоккайдо и в юго-западной префектуре Миядзаки. Агентство подтверждает тяжёлые травмы, полученные ещё четырьмя людьми.

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