80 лет спустя 102-летний мужчина вспоминает о секретной подготовке к партизанской войне

Акаси, префектура Хёго, 14 августа (Jiji Press). 102-летний японец решительно выступил против войны, рассказав о своём опыте прохождения обучения партизанской войне в секретной школе, чтобы подготовиться к возможному сражению на материковой части Японии в конце Второй мировой войны.

Ито Сатоси в течение трёх месяцев проходил обучение по внедрению, саботажу и другим видам деятельности в филиале «Футамата» ныне несуществующей школы «Накано» Императорской армии Японии. Филиал располагался на территории современного района Тэнрю города Хамамацу префектуры Сидзуока в центральной Японии.

«Я был пешкой в руках военных (как и многие другие), – вспоминает Ито, ныне живущий в городе Акаси префектуры Хёго на западе Японии. – Мы никогда не должны ввязываться в глупую войну».

В январе 1943 года Ито, учитель средней школы, сдал экзамен на военную службу. В следующем году он поступил в кавалерийское училище в городе Фунабаси, префектура Тиба, к востоку от Токио, чтобы готовить будущих офицеров.

Примерно в июле 1944 года старший офицер внезапно приказал Ито пройти в комнату для совещаний, где он встретился с несколькими интервьюерами в военной форме, которые спросили его, сможет ли он разорвать связи со своей семьёй.

