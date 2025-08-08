80-летие окончания Второй мировой войны: результаты опроса 18-летних об их восприятии Тихоокеанской войны

Для нынешних 18-летних японцев Тихоокеанская война – давнее событие, о котором рассказывают в школе, почти ни у кого из них нет бабушек и дедушек, непосредственно сталкивавшихся с реалиями войны, поэтому ценным поводом к размышлениям для них может стать фильм студии «Гибли» «Могила светлячков», который часто показывают по телевидению в преддверии очередной годовщины окончания войны.

Фонд Nippon Foundation регулярно проводит опросы среди 18-летних, чтобы узнать мнения молодёжи. В середине июня 2025 года, в преддверии 80-летия окончания войны, о войне на Тихом океане опросили 1000 человек в возрасте 17–19 лет по всей стране.

95% респондентов ответили, что знают о Тихоокеанской войне.

На вопрос о самом запоминающемся типе образовательного контента двое из трёх опрошенных назвали занятия в школе, а посещение музеев и мемориальных залов также было упомянуто более чем 30% респондентов.

На вопрос о том, какие книги и фильмы о войне запомнились лучше всего, чаще всего называли «Могилу светлячков» – короткий рассказ о суровой жизни брата и сестры, осиротевших во время войны и экранизированный студией «Гибли», его упомянули более 40% опрошенных. Далее следует «Босоногий Гэн» – манга Накадзавы Кэйдзи, основанная на его собственном опыте атомной бомбардировки, её назвали около 20%. Далее следуют «Дневник Анны Франк» и «Зоопарк без слонов».

Лишь около 30% респондентов заявили, что непосредственно слышали рассказы переживших войну. Чаще всего они общались с такими людьми во время школьных занятий или мероприятий, или же при посещении музеев или мемориальных залов, и среди них менее 30% сказали, что слышали о войне от бабушек и дедушек или прабабушек и прадедушек.

Более 70% респондентов ответили, что они почти никогда не говорят о Тихоокеанской войне с семьёй или друзьями, а чуть более 10% ответили, что «примерно раз в год».

