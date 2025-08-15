Движение поездов до места проведения выставки Осака Экспо-2025 временно приостановлено

Новости

Осака, 14 августа (Jiji Press). Вечером 13 августа было временно приостановлено железнодорожное сообщение по единственной ветке с местом проведения Всемирной выставки 2025 года в городе Осака.

По данным Osaka Metro Co., линия Тюо была полностью остановлена примерно в 21:30. Линия возобновила работу на участке между станцией Юмэсима, ближайшей остановкой к месту проведения Экспо, и станцией Cosmosquare, следующей остановкой, около 22:10.

В результате приостановки работы на станции Юмэсима и около входа на территорию проведения выставки многие люди не смогли выехать, из-за чего в какой-то момент станции пришлось ограничить въезд.

Японская ассоциация Всемирной выставки 2025 года, организатор мероприятия в Осаке, призвала посетителей вернуться на место проведения и открыла зоны отдыха. Однако некоторые посетители были доставлены в больницу с места проведения выставки.

