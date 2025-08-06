Украина выразила признательность Японии и другим странам на Национальном дне Украины на Всемирной выставке в Осаке
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Осака, 5 августа (Jiji Press). Украина провела свой национальный день на проходящей сейчас Всемирной выставке 2025 года в городе Осака, и руководитель украинской экспозиции надеется выразить признательность странам, поддерживающим Украину в условиях российской агрессии.
45-летняя Инна Ильина увлекалась японской культурой ещё в старших классах школы и изучала японский язык в университете в Киеве. В июле 2019 года она начала работать дипломатом в посольстве Украины в Японии.
Когда в феврале 2022 года началось российское вторжение, Ильина занималась популяризацией украинской культуры среди японцев. По мере обострения боевых действий на родине она занялась организацией сбора финансовых пожертвований и гуманитарной помощи со всей Японии.
В декабре 2024 года Ильина покинула свой пост и вернулась в Украину. Однако она вновь приехала в Японию ради безопасности своих двоих детей.
Надеясь проинформировать мир о текущей ситуации в Украине, Ильина поступила на работу на Экспо.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]