В Японии почтили память жертв одного из последних воздушных налётов Второй мировой войны

Акита, 14 августа (Jiji Press). В городе Акита прошла поминальная церемония по жертвам одного из последних воздушных налётов на страну во время Второй мировой войны.

Церемония, организованная общественной группой, которая занимается обменом опытом и воспоминаниями об авиаударе, прошла в Центре содействия порту Акита в административном центре префектуры Акита и приурочена к 80-й годовщине бомбардировок района Цутидзаки союзными державами во главе с США.

Присутствующие, включая родственников погибших и мэра Акиты Нумая Дзюн, почтили память жертв минутой молчания и возложили цветы.

«Мы никогда не должны забывать, что мирная жизнь, которую мы сейчас ведём, построена на жертвах каждого, кто погиб (в результате авиаудара), – сказал Ито Кикуо, 85-летний лидер группы. – Мы продолжим чтить память жертв и передавать из Цутидзаки наше послание с пожеланиями мира», – добавил он.

Бомбардировки начались около 22:30 14 августа 1945 года, за день до капитуляции Японии, и были направлены на бывший нефтеперерабатывающий завод компании Nippon Oil Co. в Аките в районе Цутидзаки. Бомбардировки продолжались около четырёх часов, до 2:30 утра 15 августа.

