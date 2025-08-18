Фильм японского режиссёра Миякэ Сё «Странствия и дни» получил главный приз на кинофестивале в Локарно
Париж, 16 августа (Jiji Press). Фильм японского режиссера Миякэ Сё «Странствия и дни» (Таби то хиби) завоевал главный приз в международном конкурсе 78-го кинофестиваля в Локарно.
41-летнему Миякэ вручили премию Pardo d’Oro, или «Золотой леопард», на церемонии награждения, состоявшейся 16 августа в Локарно на юге Швейцарии.
Ранее этой награды в 2007 году был удостоен фильм «Предчувствие любви» (Ай-но ёкан) режиссёра Кобаяси Масахито.
В фильме «Странствия и дни» рассказывается история драматурга, оказавшегося в затруднительном положении, и он по-новому увидит свою жизнь благодаря встрече во время путешествия. Роль драматурга исполняет южнокорейская актриса Сим Ын Гён. В фильме также снялись японский актёр Цуцуми Синъити и японская актриса Каваи Юми.
Фильм выйдет на экраны Японии в ноябре.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]