Фильм японского режиссёра Миякэ Сё «Странствия и дни» получил главный приз на кинофестивале в Локарно

Париж, 16 августа (Jiji Press). Фильм японского режиссера Миякэ Сё «Странствия и дни» (Таби то хиби) завоевал главный приз в международном конкурсе 78-го кинофестиваля в Локарно.

41-летнему Миякэ вручили премию Pardo d’Oro, или «Золотой леопард», на церемонии награждения, состоявшейся 16 августа в Локарно на юге Швейцарии.

Ранее этой награды в 2007 году был удостоен фильм «Предчувствие любви» (Ай-но ёкан) режиссёра Кобаяси Масахито.

В фильме «Странствия и дни» рассказывается история драматурга, оказавшегося в затруднительном положении, и он по-новому увидит свою жизнь благодаря встрече во время путешествия. Роль драматурга исполняет южнокорейская актриса Сим Ын Гён. В фильме также снялись японский актёр Цуцуми Синъити и японская актриса Каваи Юми.

Фильм выйдет на экраны Японии в ноябре.

