Министр иностранных дел Германии выразил стремление к углублению отношений с Японией
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Берлин, 17 августа (Jiji Press). Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадепул выразил стремление укрепить сотрудничество своей страны с Японией в целях стабилизации международного порядка.
Германия и Япония вместе выступают против кризиса глобальной безопасности, вызванного Россией и Китаем, заявил Вадефул в заявлении, опубликованном перед его поездкой в Японию 18 августа.
Это будет первый визит Вадепхула в Азию с момента его вступления в должность в мае. Во время своего пребывания в стране он планирует провести стратегический диалог с министром иностранных дел Японии Ивая Такэси.
Вадепул также заявил, что Германия и Япония сталкиваются с общими торговыми проблемами, такими как недобросовестная практика Китая и высокие пошлины США.
По словам Вадефула, эксперта по проблемам Японии, Германии есть чему поучиться у Японии, которая опережает другие страны в области экономической безопасности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]