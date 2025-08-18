Министр иностранных дел Германии выразил стремление к углублению отношений с Японией

Новости

Берлин, 17 августа (Jiji Press). Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадепул выразил стремление укрепить сотрудничество своей страны с Японией в целях стабилизации международного порядка.

Германия и Япония вместе выступают против кризиса глобальной безопасности, вызванного Россией и Китаем, заявил Вадефул в заявлении, опубликованном перед его поездкой в Японию 18 августа.

Это будет первый визит Вадепхула в Азию с момента его вступления в должность в мае. Во время своего пребывания в стране он планирует провести стратегический диалог с министром иностранных дел Японии Ивая Такэси.

Вадепул также заявил, что Германия и Япония сталкиваются с общими торговыми проблемами, такими как недобросовестная практика Китая и высокие пошлины США.

По словам Вадефула, эксперта по проблемам Японии, Германии есть чему поучиться у Японии, которая опережает другие страны в области экономической безопасности.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме