Япония и Германия подтвердили сотрудничество в области экономической безопасности

Токио, 18 августа (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси и его немецкий коллега Йоханн Вадепхул договорились об усилении сотрудничества в области экономической безопасности, в частности об укреплении цепочек поставок важнейших полезных ископаемых.

В ходе встречи в Токио они также подтвердили, что Япония и Германия в ближайшее время проведут двустороннюю встречу министров иностранных дел и обороны.

Ивая и Вадепул согласны с тем, что безопасность в Европе и Атлантике, а также в Индо-Тихоокеанском регионе неразделимы.

«Япония приветствует растущую активность Германии в Индо-Тихоокеанском регионе», – заявил Ивая на совместной пресс-конференции после встречи. Вадепхул отметил, что значение Индо-Тихоокеанского региона всё больше осознаётся в Европе.

Вадепул также заявил, что Китай неоднократно и открыто пытался изменить статус-кво в Индо-Тихоокеанском регионе.

