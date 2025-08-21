Япония выделит 550 млн долларов альянсу вакцинации Gavi
Токио, 20 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру сообщил соучредителю Microsoft Corp. Биллу Гейтсу, что Япония в течение пяти лет пожертвует 550 миллионов долларов «Gavi – альянсу вакцинации», который содействует иммунизации в развивающихся странах.
Исиба представил план на встрече с Гейтсом, главой Фонда Гейтса, в офисе премьер-министра в Токио 19 августа, сообщил журналистам Сайто Тэцуо, лидер партии «Комэйто», коалиционного партнёра правящей Либерально-демократической партии Исибы. Сайто также присутствовал на встрече.
Премьер-министр объявит о своём обязательстве на Девятой Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD 9), которая открылась в городе Йокогама, к югу от японской столицы, 20 августа и продлится три дня.
По словам Сайто, Гейтс поблагодарил Японию за пожертвование и подтвердил свою приверженность укреплению сотрудничества с этой страной.
Gavi был создан в 2000 году в результате партнёрства между государственными учреждениями, такими как Всемирная организация здравоохранения, и частными организациями, включая Фонд Гейтса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]