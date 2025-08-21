Премьер-министр Исиба начинает серию переговоров с африканскими лидерами в кулуарах проходящей в Японии конференции TICAD

Новости

Токио, 20 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру начал серию встреч с африканскими лидерами в рамках Девятой Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD 9), которая началась в этот день.

В ходе трёхдневной конференции премьер-министр планирует встретиться с 35 лидерами стран-участниц.

20 августа Исиба провёл переговоры с 15 лидерами и подтвердил их готовность к сотрудничеству ради свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Среди них были президент Кении Уильям Руто, президент Анголы Жоау Лоренсу, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель Комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф.

В ходе встречи с Руто Исиба упомянул о предлагаемой экономической зоне, простирающейся от Индийского океана до Африки, и выразил надежду на сотрудничество с Кенией. Руто заявил, что его страна стремится к тесному сотрудничеству с Японией в целях привлечения инвестиций японских компаний.

Исиба также стремился к сотрудничеству с Лоренсу для успешного проведения конференции TICAD 9 и укрепления связей между Японией и Африкой. Президент Анголы заявил, что отношения с Японией внесут значительный вклад в развитие Африки.

