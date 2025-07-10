Энтомолог Маэно Улд Котаро: японский учёный, мечтающий о победе над саранчой в Африке

Японские учёные

Какие новые горизонты манят японских исследователей? Наша новая серия о секретах уникальных исследований – это истории оригинальности и креативности, гибкости ума и инициативы. Герой первого интервью – Маэно Улд Котаро, обладатель прозвища «профессор саранчи».

Ученый-энтомолог. Родился в 1980 году в префектуре Акита. Ведущий исследователь в Международном центре исследований сельского, лесного и рыбного хозяйства. Окончил докторантуру на отделении наук о природе аспирантуры Университета Кобэ. Доктор сельскохозяйственных наук. До нынешней должности был доцентом в Исследовательском центре Хакуби Киотского университета. Завоевал признание исследованиями в Мавритании, где был удостоен местного имени Улд, что означает «потомок». Лауреат одной из наиболее почетных в Мавритании премий – Премии Шингетти (наука и технологии, 2020 год) и 19-й Премии Японского общества развития науки (2023 год). В числе публикаций: «В Африку – побеждать саранчу!» и «Одолеем саранчу! В Африке» (обе вышли в издательстве «Кобунся синсё») и др.

В Японии есть человек, который в одиночку отправился в далекую пустыню Сахара для того, чтобы исследовать саранчу. Ведущий исследователь Международного исследовательского центра сельского, лесного и рыбного хозяйства Маэно Улд Котаро заслужил прозвище «профессор саранчи». О нелегком опыте своих полевых исследований Маэно с большим юмором рассказал в книге «В Африку – побеждать саранчу!», а затем в книге-продолжении «Одолеем саранчу! В Африке» (обе вышли в издательстве «Кобунся синсё»). Их общий тираж превысил 360 тыс., что является необычайным рекордом для изданий о научных исследованиях, а вторая книга удостоилась Гран-при научной журналистики 2025 года.



Рой саранчи, родившийся в пустыне Сахара (снимок предоставил Маэно)

Нашествия саранчи, которые в прошлом приводили к острым продовольственным кризисам, можно на какое-то время предупредить путем распыления сельскохозяйственных пестицидов. Маэно занимается полевыми исследованиями саранчи для того, чтобы раскрыть биологию этого насекомого, что позволит всерьез надеяться на возможность отыскать метод одолеть саранчу без использования сельскохозяйственных химикатов.

Запредельно трудная полевая работа в пустыне Сахара

–– Что побудило заняться исследованиями в Африке? Желание наблюдать за саранчой в ее естественной среде?

–– Пустынная, или африканская саранча, как и следует из ее названия, обитает в пустынях. Изначально для своих исследований я разводил саранчу в лаборатории. Но лабораторные условия с постоянной температурой, освещенностью и другими факторами – среда искусственная. Чтобы по-настоящему понять пустынную саранчу, подумал я, ее нужно наблюдать в естественной среде, иначе говоря, в Сахаре. Потому и принял решение отправиться для своих исследований в Мавританию.



Палатка, служащая пунктом полевых исследований (снимок предоставил Маэно)

–– Вы ведете исследования в пустыне уже около 14 лет…

–– В полевых исследованиях, предметом которых выступает пустынная саранча, был пробел продолжительностью 40 лет, когда никто этим не занимался.

Массовый вылет саранчи случается нерегулярно, к тому же, у нее высокая подвижность, так что исследовать на каком-то одном месте невозможно. Места обитания саранчи –глухие уголки пустыни, они труднодоступны, не говоря уже о проблемах с безопасностью, так что вести наблюдения чрезвычайно трудно. Вероятно, крайняя немногочисленность полевых исследователей обусловлена тем, что результативность наблюдений невысока, и добиваться весомых результатов очень непросто.

Когда я ознакомился с положением дел непосредственно на месте, мне стало ясно, что биологические наблюдения практически не ведутся, а профилактика сводится к реагированию на симптомы. Иначе говоря, до сих пор все сводилось к распылению пестицидов без достаточного понимания поведения саранчи. Помимо того, что это обходится очень дорого, такой подход еще и сопряжен с угрозой загрязнения окружающей среды. Я подумал: «Если удастся разработать способ ликвидации в соответствии с биологией этого насекомого, то я смогу внести большой вклад». Это и побуждает постоянно заниматься полевыми исследованиями.



За полевыми исследованиями. Из-за слишком тесного контакта у Маэно даже возникла аллергия на саранчу (снимок предоставил Кавабата Хирото)

–– Клетки для содержания саранчи, корм и все остальное для экспериментов в принципе приходится приобретать на месте работы. Просто диву даешься, как ловко вы приспосабливаете все, что удается найти в продаже.

–– Я считаю присущую японцам концепцию «куфу» – смекалки в ремесле – поводом для гордости перед миром ничуть не меньшим, чем концепция «кайдзэн» – постоянного совершенствования. Считаю стремление отыскивать выход и проявлять смекалку в условиях любых ограничений самой настоящей житейской мудростью, которую взрастила Япония.



Под клетку для содержания саранчи приспособлены пластмассовые корзинки, что продаются в местных магазинах (снимок предоставил Маэно)

В пустыне все время сидишь в оффлайне, так что полагаться приходится только на собственную голову. Полевой выход в самом продолжительном случае длится не более десяти дней, а поскольку и время, и ресурсы организма, и другие возможности и условия – все ограничено, приходится принимать решения, какие именно эксперименты позволят получить наиболее интересные данные. Экстремальные условия пустыни оттачивают способности к «дизайну» исследований.

Сейчас мейнстримом становится использование сервисов типа ChatGPT, когда кто-то ищет и дает тебе ответы. А мой «фирменный» инструмент – самостоятельное мышление. Я постоянно оттачиваю умение выявлять проблему, ставить вопрос и находить на него ответ своими силами.

Встречи и знакомства помогают исследованиям

–– Однажды при обнаружении скопления саранчи и отлове насекомых сачком выяснилось, что в скоплении – только самки. Это породило вопрос: «не живут ли самцы и самки по отдельности», иначе говоря, навело на теорию «раздельного группового обитания», что побудило обратиться за советом к именитому исследователю.

–– В биологии пустынной саранчи много неясностей, и исследователи из разных стран занимаются изысканиями сообща. Использование сильных сторон каждого участника позволяет надеяться на то, что сотрудничество исследователей позволит добиться большего прогресса для всего человечества.



Маэно (в заднем ряду справа) фотографируется с семьей профессора Дагласа Уитмана (Уитман посередине в заднем ряду), штат Иллинойс, США (снимок предоставил Маэно)

Тогда я, с одной стороны, гордо заявлял, дескать, особенно силен в полевых исследованиях, а вместе с тем именно в то время ощущал собственную молодость и незрелость. Даже если к тебе пришла удачная идея, если не умеешь подтвердить ее опытным путем – никакого прогресса в исследованиях саранчи это не даст. Поэтому я стал обращаться за практическими рекомендациями к профессору Университета Иллинойса Дагласу Уитману – именитому специалисту, у которого почерпнул множество стимулирующих мысль приемов проведения опытных исследований.

–– По возвращении на родину из Африки вы получили пост доцента в Исследовательском центре Хакуби Киотского университета.

–– Меня взял в свою лабораторию профессор Мацуура Кэндзи, добившийся успехов мирового уровня в исследованиях биологии термитов. Мацуура-сэнсэй – ученый, который готов на равных обсуждать исследования даже со студентами, щедро дал мне возможность почерпнуть у него массу накопленных им в ходе собственных полевых исследований приемов, методов мышления, подходов к написанию научных работ и различных технических знаний. Именно опыт трудностей в Африке позволил мне глубоко усвоить все, чему он меня учил. Это были два года, за которые я серьезно вырос как ученый-энтомолог.

Общение с исследователями, работающими в других областях, порождает идеи, к которым вряд ли придешь сам, позволяя найти неожиданные пути к прорывам. Подолгу размышлять в одиночку безусловно важно, но в моем случае исследования зачастую продвигало именно общение с разными людьми.

Стремление рассказать о преодолении тягот

–– Почему в хлопотливой жизни исследователя вы нашли время опубликовать книги, адресованные обычным людям, а не специалистам по саранче?

–– Заморская проблема саранчи в Японии – крайне узкая ниша исследований. Я подумал, что рассказ о том, что представляют из себя эти исследования, может стать своего рода отдачей обществу. Начал рассказывать об этом в социальных сетях, а затем и книги писать. Конечно, нашлись и критики, которые говорили: «Коли хватает времени на всю эту болтовню – садись и пиши научные работы». Но обычный человек не может запросто взять и прочесть научную статью на английском. Поэтому мне хотелось попытаться показать в реальном времени, какие трудности приходится преодолевать и как находятся выходы из непростых ситуаций – быть может, это придаст храбрости бросить свой вызов и другим молодым людям. Конечно, была вероятность, что меня просто сочтут дурачком, но на самом деле очень многие меня неожиданно сильно поддержали и похвалили.



Обложки книг Маэно Улда Котаро «В Африку – побеждать саранчу!» (слева) и «Одолеем саранчу! В Африке» (справа). Обе вышли в издательстве «Кобунся синсё»

–– В собственной полевой работе и совместных исследованиях вы постоянно в разъездах по всему миру. А когда между поездками бываете в Японии, энергично общаетесь с масс-медиа, да еще и активно выступаете в последнее время перед учащимися неполных и полных средних школ…

–– Когда человек слушает рассказы о том, как трудно приходится другим людям, это его успокаивает, внушая мысль: «Я такой не один». Книги я тоже писал, руководствуясь желанием оставить рассказ о том, каково приходится одному из полевых исследователей, для того чтобы хоть немного избавить молодежь от тревоги.

В нынешнем состоянии японское общество и экономика внушают мысль о том, что стремиться к мечте – чересчур рискованно. Хорошо бы нам стать обществом, где людям будет проще идти к реализации смелых мечтаний. Буду очень рад, если однажды кто-то вспомнит обо мне – чудаке, который в одиночку отправился в Африку исследовать саранчу, и это поддержит их собственные мечтания, внушив мысль: «А у меня шансы исполнить свою мечту, пожалуй, гораздо выше. Почему бы не попробовать?»

Фотография к заголовку: Маэно Улд Котаро в африканском национальном наряде (снимок предоставил Маэно)