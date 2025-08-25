Число случаев заражения инфекционными заболеваниями через клещей в Японии достигло рекордно высокого уровня

Новости

Токио, 23 августа (Jiji Press). По данным Японского института безопасности здравоохранения, число людей, у которых диагностирована тяжелая лихорадка с синдромом тромбоцитопении (SFTS), вирусное заболевание, переносимое клещами, в Японии в этом году составило 135 по состоянию на 10 августа, что является рекордно высоким показателем.

Предыдущий рекорд составлял 134 случая в 2023 году.

Ожидается, что в этом году число заболевших продолжит расти, и министерство здравоохранения призывает к осторожности, поскольку тяжелые случаи SFTS могут привести к летальному исходу.

По данным министерства, SFTS в основном передается клещами, но может распространяться и от инфицированных собак и кошек. Первый случай передачи вируса от человека человеку в стране был подтверждён в прошлом году.

При заражении болезнь может вызвать такие симптомы, как лихорадка и боли в животе, после инкубационного периода, который длится от 6 до 14 дней.

