Японский дом в Лондоне демонстрирует историю и влияние пиктограмм

Лондон, 25 августа (Jiji Press). Japan House London, пропагандирующий японскую культуру, проводит выставку, демонстрирующую историю, процесс производства и влияние пиктограмм, которые передают информацию посредством визуальных образов.

Пиктограммы часто встречаются в общественных местах, таких как вокзалы и аэропорты, обозначая аварийные выходы, туалеты, информационные стойки и т. д. Они должны передавать смысл посредством дизайна, без использования языка.

Япония сыграла важную роль в распространении пиктограмм, которые считаются прототипом эмодзи, используемых в социальных сетях.

Во время Олимпийских игр в Токио в 1964 году Япония официально приняла пиктограммы в качестве символов, представляющих виды спорта и спортивные сооружения, став пионером в их международном использовании.

«Пиктограммы являются частью повседневной жизни каждого человека, и влияние Японии на развитие и популярность этих символов невозможно переоценить», – сказал Саймон Райт, директор по программированию Japan House London.

