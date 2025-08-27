Шесть человек арестованы за обещание вознаграждения за голосование на парламентских выборах в Японии

Новости

Токио, 26 августа (Jiji Press). Японская полиция арестовала шестерых руководителей токийской компании, управляющей залами для игры в пинбол «патинко», включая её 50-летнего президента, имеющего гражданство Южной Кореи, за то, что он якобы обещал выплатить денежное вознаграждение в обмен на голосование за определённого кандидата на парламентских выборах в Японии в прошлом месяце.

Среди других пяти арестованных объединённым следственным штабом, сформированным полицейскими управлениями восьми префектур, включая столичное полицейское управление Токио, – 46-летний Юаса Кадзуюки, глава отдела маркетинга компании Derupara, и 44-летний Кониси Томоюки, начальник отдела управления Derupara.

Арестованных подозревают в том, что они обещали в период с начала июля до середины месяца выплатить каждому из примерно 60 человек, включая работников залов для игры в патинко, по 3000 или 4000 йен в обмен на голосование за кандидата по пропорциональной системе, официально поддержанного правящей Либерально-демократической партией на выборах в Палату советников 20 июля. Их действия предположительно нарушили закон о контроле за политическими фондами.

Следственный штаб не сообщил, признали ли подозреваемые предъявленные им обвинения. По его мнению, в инциденте были замешаны более 250 сотрудников, включая сотрудников компаний группы Derupara.

По данным столичного департамента полиции, президент Derupara и другие подозреваемые просили проголосовать за кандидата Абэ Ясухису, 66-летнего главу национальной ассоциации операторов залов патинко, на выборах в верхнюю палату японского парламента.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме