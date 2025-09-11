Авиакомпания JAL получила строгое предупреждение за употребление спиртного капитаном воздушного судна

Новости

Токио, 10 сентября (Jiji Press). Министерство транспорта Японии утром вынесло строгое предупреждение авиакомпании Japan Airlines в связи со скандалом, связанным с капитаном, который чрезмерно выпил на Гавайях перед началом выполнения своих обязанностей.

«Мы приносим глубочайшие извинения», – заявила президент JAL Тоттори Мицуко на пресс-конференции после получения авиакомпанией предупреждения. Она добавила, что компания не будет назначать на рейсы пилотов, у которых высок риск развития алкогольной зависимости.

Около 10 часов утра в среду Исии Ясуо, генеральный директор Департамента авиационной безопасности Бюро гражданской авиации министерства, передал Накагаве Юкио, исполнительному директору JAL, который также является главным директором по безопасности, документ с требованием предоставить отчёт о мерах по предотвращению повторения инцидента до конца сентября.

«Мы усмотрели в этом деле личную вину, – заявил представитель министерства. – Мы не можем сказать, что внутреннее управление и надзор в JAL были адекватными».

По данным JAL, 64-летний капитан, которому было поручено пилотировать рейс из Гонолулу в Международный аэропорт Тюбу в префектуре Айти, центральная Япония, 28 августа, накануне выпил три бутылки пива объёмом 568 миллилитров с содержанием алкоголя 9,5%.

