Железнодорожная компания JR East отменила рейс поезда класса «люкс» из-за пьянства экипажа

Токио, 21 августа (Jiji Press). Компания JR East сообщила об отмене одного рейса ночного поезда класса «люкс» после того, как было обнаружено, что члены экипажа употребляли алкоголь во время дежурства.

Поезд под названием Train Suite Shiki-shima изначально планировалось отправить со станции Уэно в Токио 30 августа в центральные префектуры Ниигата и Нагано.

Приостановка вызвана нехваткой персонала после того, как шесть членов экипажа были отстранены от работы за употребление алкоголя, которое вышло далеко за рамки обычных дегустаций для проверки качества.

По данным JR East View Tourism And Sales Co., дочерней компании JR East, было установлено, что шестеро из них, подававших еду в вагоне-ресторане или работавших сомелье и барменами, часто употребляли вино и другие алкогольные напитки по ночам с сентября 2022 года.

Их подвергли дисциплинарному взысканию и исключили из состава экипажа поезда.

Поезд «Сикисима» начал курсировать в мае 2017 года и располагает 17 номерами класса «люкс» с максимальной вместимостью 34 пассажира. Он стал популярным передвижным отелем класса «люкс», и, как сообщается, места на поезд, отправляющийся 30 августа, были почти полностью забронированы.

