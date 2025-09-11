Сакэ из Яманаси завоевало главный приз на международном конкурсе
Лондон, 9 сентября (Jiji Press). Сакэ «Ситикэн хакусин» из префектуры Яманаси в центральной Японии получило в этом году главную награду в категории «сакэ» на известном ежегодном международном конкурсе вин, который состоялся в Лондоне.
Высококачественный продукт типа дзюммай дайгиндзё, произведенный компанией Yamanashi Meijo Co. из города Хокуто, стал первым сакэ из этой префектуры, завоевавшим награду Champion Sake на Международном конкурсе вин – одном из крупнейших в мире конкурсов вин.
«Ситикэн хакусин» производится из местного риса, при выращивании которого используется на 50% меньше агрохимикатов и химических удобрений, чем обычно. Перед использованием рис шлифуется до 27% от первоначального размера. Сакэ готовится при низких температурах и выдерживается в течение года.
Жюри конкурса описало вкус как «нежный и чистый, с ароматами белого персика и родниковой воды, уравновешенными мягкой сладостью риса и шелковистым послевкусием».
Президент «Яманаси мэйдзё» Китахара Цусима выразил радость по поводу награды, заявив: «Это возможность для нас поставлять (людям) сакэ из Яманаси, который славится своим вином».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]