Японская энергетическая компания рассматривает возможность закупки СПГ на Аляске

Токио, 11 сентября (Jiji Press). Японская электрогенерирующая компания Jera Co. заявила, что рассматривает возможность закупки сжиженного природного газа, добываемого на Аляске.

Компания сообщила, что подписала письмо о намерениях с Glenfarne LLC, американской компанией, которая возглавляет проект по разработке СПГ на Аляске, для продвижения переговоров о покупке.

Компания Glenfarne заявила, что рассчитывает поставлять миллион тонн СПГ с проекта на Аляске компании Jera ежегодно в течение 20 лет.

Этот шаг был предпринят после того, как Япония и США недавно заявили, что Япония согласилась изучить новое соглашение о закупках СПГ с Аляски в рамках торгового соглашения между двумя странами.

Ожидается, что стоимость проекта превысит 6 триллионов йен, поскольку он предполагает строительство около 1300 километров трубопровода от месторождений природного газа на севере Аляски до южной части штата.

