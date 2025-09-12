Японская энергетическая компания рассматривает возможность закупки СПГ на Аляске
НовостиПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 11 сентября (Jiji Press). Японская электрогенерирующая компания Jera Co. заявила, что рассматривает возможность закупки сжиженного природного газа, добываемого на Аляске.
Компания сообщила, что подписала письмо о намерениях с Glenfarne LLC, американской компанией, которая возглавляет проект по разработке СПГ на Аляске, для продвижения переговоров о покупке.
Компания Glenfarne заявила, что рассчитывает поставлять миллион тонн СПГ с проекта на Аляске компании Jera ежегодно в течение 20 лет.
Этот шаг был предпринят после того, как Япония и США недавно заявили, что Япония согласилась изучить новое соглашение о закупках СПГ с Аляски в рамках торгового соглашения между двумя странами.
Ожидается, что стоимость проекта превысит 6 триллионов йен, поскольку он предполагает строительство около 1300 километров трубопровода от месторождений природного газа на севере Аляски до южной части штата.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]