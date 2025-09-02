В Японии призывают к осторожности при использовании газовых баллончиков и мобильных электрогенераторов

Новости

Токио, 1 сентября (Jiji Press). Национальный институт технологий и оценки Японии призывает к осторожности в отношении возможных аварий, связанных с газовыми баллончиками и мобильными электрогенераторами, которые могут быть полезны в случае стихийных бедствий.

По случаю Дня предотвращения ущерба от стихийных бедствий в Японии 1 сентября, людям порекомендовали проверять состояние этих предметов.

По данным института, в период с 2020 по 2024 год произошло 204 несчастных случая, связанных с газовыми баллончиками, переносными газовыми плитами и другими аналогичными изделиями.

Институт завершил расследование 157 случаев и установил, что в 92 случаях причиной стали дефекты продукта, в 29 случаях – неправильное использование или небрежность, а в семи случаях – старение продукта.

Среди несчастных случаев, связанных с газовыми баллончиками, был один, когда в префектуре Киото в январе 2021 года мужчина в возрасте около 80 лет получил ожоги, вызванные утечкой и возгоранием газа из баллончика, хранившегося длительное время. Предполагается, что причиной несчастного случая стало повреждение внутри баллончика.

