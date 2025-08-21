Аномальная жара и необходимость защититься от теплового удара: существуют ли у мужчин психологические препятствия для использования зонтов от солнца?Общество Стихийные бедствия
Опрос 1000 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 69 лет, проведенный производителем зонтов Waterfront (район Сибуя, Токио), показал, что в 2025 году 11,9% опрошенных впервые использовали зонты для защиты от солнца. Почти половину из них составили мужчины, причем наибольшую долю среди них составили мужчины в возрасте 30-39 лет.
Процент женщин, которые в этом году впервые использовали солнечные зонты, невелик, поскольку многие женщины давно к ним привыкли, однако сильная жара, похоже, побудила к использованию зонтов и мужчин, у которых никогда раньше их не было.
Самой распространённой причиной использования зонта стала профилактика теплового удара (74,8%), что значительно превышает профилактику солнечных ожогов (51,4%). Это говорит о том, что люди всё чаще ожидают от зонтов не столько косметической пользы, сколько безопасности и комфорта.
В целом 83,5% респондентов ответили, что их не беспокоит (не слишком или совсем не беспокоит) мнение окружающих при использовании зонтов, однако очевидна гендерная разница. Хотя мужчины понимают эффективность зонтов, похоже, у них всё ещё сохранился психологический барьер.
Материалы
- Компания Waterfront, Опрос об использовании зонтов 2025 г.
Фотография к заголовку: PIXTA
