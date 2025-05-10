В Японии становится жарко, 23 апреля выпустили первое предупреждение о жаре: как уберечь себя от теплового удара?

В преддверии череды выходных 23 апреля Японское метеорологическое агентство и Министерство окружающей среды начали предупреждать о вероятности тепловых ударов. Такие предупреждения будут издаваться до 22 октября. В этом году будет публиковаться также специальное предупреждение в случаях, когда ожидается беспрецедентная, широкомасштабная и опасная жара.

По данным Японского метеорологического агентства, предупреждение о тепловом ударе издают по всей стране в случае прогноза индекса жары (WBGT) в стране, если уровень опасности достигнут в 33 или большем количестве из 58 районов, для которых прогнозируется этот показатель. Уровень опасности на данный момент можно проверить на «Информационном сайте по предотвращению тепловых ударов» (на английском языке) Министерства окружающей среды, или при регистрации заранее через службу рассылки по электронной почте.

Индекс тепла (WBGT) – это показатель предотвращения теплового удара, который оценивается по температуре, влажности, солнечному излучению и т. д. В последние годы коммерчески доступны измерительные приборы WBGT и для обычных людей. Опасность теплового удара резко возрастает начиная с возраста в 28 лет.

Оповещения о тепловом ударе начали действовать по всей стране в 2021 году. В первый год было опубликовано в общей сложности 613 оповещений, а через четыре года, в 2024 году, их количество возросло до 1722.

По данным Японского метеорологического агентства, число людей, которых экстренные службы перевезли из-за теплового удара в 2024 году с мая по сентябрь, достигло рекордного уровня в 97 578 человек. Примерно у 65% пациентов, доставленных в больницу, были диагностированы лёгкие симптомы, но более 30% были госпитализированы с умеренными или тяжёлыми симптомами. 120 человек (0,1%) на момент попадания в больницу уже были мертвы.

По возрастным группам около 60% пациентов, доставленных в больницу, составляли пожилые люди старше 65 лет. Далее следуют взрослые в возрасте от 18 до 64 лет, доля которых составляет примерно 30%.

Фотография к заголовку: Люди, идущие под искусственным туманом в сильную жару, август 2024 г., район Тюо, Токио (Jiji Press)

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