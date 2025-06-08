Предотвращение теплового удара: каждый четвёртый мужчина в Японии пользуется зонтом для защиты от солнца

Предотвращение теплового удара: каждый четвёртый мужчина в Японии пользуется зонтом для защиты от солнцаОбщество Здоровье
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Маркетинговая исследовательская компания Cross Marketing (район Синдзюку, Токио) провела общенациональный опрос среди людей в возрасте от 20 до 69 лет, получив 1100 релевантных ответов. Он показал, что 47,4% респондентов пользуются зонтами от солнца. Большинство из них – женщины, но 25,1% мужчин тоже используют зонты для защиты от солнца. При анализе ответов по возрастным группам заметно, что чаще зонтами пользуются молодые люди, среди людей в возрасте 20-29 лет – почти 60%, а среди тех, кому за 60 – менее 40%.
Для чего именно используют такие зонты? 73,6% женщин ответили, что в основном хотят защититься от ультрафиолетовых лучей, а 60,1% мужчин – в основном от жары. Таким образом, между мужчинами и женщинами существует явная разница в целях использования.
Когда-то зонты считались модным женским аксессуаром для защиты от солнечных ожогов, но сейчас они всё чаще используются и мужчинами как способ предотвращения теплового удара.
Фотография к заголовку: PIXTA
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