80 лет спустя: гид по Хиросиме рассказывает истории двух трагедий

Хацукаити, префектура Хиросима, 18 сентября (Jiji Press). Местный гид-волонтёр в префектуре Хиросима работает над тем, чтобы донести до людей истории о двух трагедиях – атомной бомбардировке США и мощном тайфуне,которые обрушились на западную префектуру Японии одна за другой 80 лет назад.

«Я надеюсь дать людям возможность задуматься о предотвращении катастроф и мире», – сказал гид в городе Хацукаити в Хиросиме.

Всего через месяц после того, как 6 августа 1945 года США разрушили Хиросиму атомной бомбой в самом конце Второй мировой войны, на страну обрушился тайфун «Ида», более известный в Японии как тайфун «Макурадзаки». Этот тайфун считается одним из трёх крупнейших, обрушившихся на Японию в годы Сёва (1926-1989).

Из 3756 человек, погибших или пропавших без вести в результате тайфуна, 2012 находились в Хиросиме.

Около 22:20 17 сентября 1945 года оползень, вызванный тайфуном, обрушился на военный госпиталь Оно, располагавшийся на территории современного города Хацукаити, в результате чего погибло более 150 человек, в основном хибакуся, переживших атомную бомбардировку, которые проходили там лечение, и членов группы, направленной из Киотского университета для лечения таких пациентов и исследования последствий атомной бомбардировки.

