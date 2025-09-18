На юго-западе Японии произошло сильное землетрясение
НовостиОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 17 сентября (Jiji Press). Вечером 17 сентября на юго-западе Японии произошло сильное землетрясение интенсивностью ниже 5 баллов, что является пятым по величине уровнем по национальной шкале сейсмической интенсивности. Землетрясение произошло на острове Суваносэдзима в деревне Тосима префектуры Кагосима.
По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение магнитудой 4,7 произошло на глубине 1 километра у островов Токара, на территории которых расположена деревня, около 21:55. Суваносэдзима — один из этих островов.
По данным агентства, около 22:00 на острове Тосима произошло ещё одно землетрясение с интенсивностью 4 балла по сейсмической шкале. Толчки в 3 балла также ощущались в посёлке на острове.
По данным администрации поселения, серьезных разрушений в результате землетрясений не зафиксировано.
Серия землетрясений началась на острове Тосима 21 июня. 3 июля землетрясение магнитудой менее 6 баллов (третье по величине значение по шкале) потрясло Акусэкидзиму, еще один остров в архипелаге Токара.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Великое землетрясение Канто: 90% погибших приходилось на Токио и Йокогаму
- В Японии 56,7% людей опасаются сильного землетрясения, но 30,4% не принимают особых мер в связи с ними
- Землетрясения в Японии после 2011 года
- Что делать при землетрясении?
- Великое восточно-японское землетрясение в статьях nippon.com
- Станет ли «Землетрясение Нанкай» более разрушительным, чем Великое восточно-японское землетрясение 2011 года?
- Следующий большой толчок: правительственная карта помогает прогнозировать будущие возможные землетрясения в Японии
- Семь лет после Великого землетрясения: восстановление пострадавших районов
- История атомных электростанций Фукусимы
- В случае землетрясения в Токио до 140 тысяч человек придут на помощь