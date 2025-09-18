Новости

Токио, 17 сентября (Jiji Press). Вечером 17 сентября на юго-западе Японии произошло сильное землетрясение интенсивностью ниже 5 баллов, что является пятым по величине уровнем по национальной шкале сейсмической интенсивности. Землетрясение произошло на острове Суваносэдзима в деревне Тосима префектуры Кагосима.

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение магнитудой 4,7 произошло на глубине 1 километра у островов Токара, на территории которых расположена деревня, около 21:55. Суваносэдзима — один из этих островов.

По данным агентства, около 22:00 на острове Тосима произошло ещё одно землетрясение с интенсивностью 4 балла по сейсмической шкале. Толчки в 3 балла также ощущались в посёлке на острове.

По данным администрации поселения, серьезных разрушений в результате землетрясений не зафиксировано.

Серия землетрясений началась на острове Тосима 21 июня. 3 июля землетрясение магнитудой менее 6 баллов (третье по величине значение по шкале) потрясло Акусэкидзиму, еще один остров в архипелаге Токара.

