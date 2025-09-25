Япония, европейские и другие страны подтверждают сотрудничество в области безопасности

Новости

Нью-Йорк, 23 сентября (Jiji Press). Министры иностранных дел и высокопоставленные представители Японии, Южной Кореи, Австралии, Великобритании, Франции и Германии подтвердили своё сотрудничество по общим проблемам безопасности, стоящим перед Индо-Тихоокеанским регионом и Европой, имея в виду Китай, Россию и Северную Корею.

Они встретились в Нью-Йорке в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН и опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули единство их стран вокруг общих ценностей, включая свободную торговлю и верховенство закона.

Предполагается, что встреча также преследовала цель координировать ответные меры на политику «Америка прежде всего», продвигаемую администрацией президента США Дональда Трампа.

«Мир, безопасность и устойчивость в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе становятся всё более взаимосвязанными», – говорится в заявлении.

В документе подчёркивается приверженность стран продолжению совместной работы в области киберзащиты и реагирования на так называемые гибридные угрозы, включающие как военные, так и невоенные методы.

