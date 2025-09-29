Япония и Южная Корея провели мероприятие по культурному обмену в Токио

Новости

Токио, 27 сентября (Jiji Press). В Токио граждане Японии и Южной Кореи начали двухдневное мероприятие по культурному обмену в рамках празднования в этом году 60-летия нормализации дипломатических отношений между двумя азиатскими соседями.

На церемонии открытия заместитель главы посольства Южной Кореи в Японии Ким Чан Хён заявил, что усилия по развитию отношений сотрудничества между двумя странами продолжаются.

По словам Ким Чен Ына, Южная Корея надеется на большее количество обменов с участием представителей молодого поколения, которые будут играть ведущую роль в будущих отношениях между двумя странами.

Министр образования Японии Абэ Тосико выразила надежду на более глубокие связи между Японией и Южной Кореей.

На мероприятии была воспроизведена церемония шествия корейской дипломатической делегации в Японию в XVII–XIX веках.

