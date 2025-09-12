Президент Южной Кореи стремится укрепить связи с Японией
Сеул, 11 сентября (Jiji Press). Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён продемонстрировал своё стремление к дальнейшему укреплению двусторонних связей с Японией после предстоящей смены руководства в этой стране.
Ли заявил на пресс-конференции, посвящённой первым 100 дням его президентства, что два восточноазиатских соседа могут работать вместе по многим направлениям, включая экономику и обмены в частном секторе, несмотря на различия в позициях по историческим и территориальным вопросам.
По его словам, необходимы новые рамки двустороннего сотрудничества в области экономики – очевидно, он принимает во внимание заинтересованность его страны в присоединении к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транс-Тихоокеанском партнёрстве для свободной торговли, возглавляемому Токио.
В конце августа Ли встретился с премьер-министром Японии Исибой Сигэру во время своего первого визита в Японию после вступления в должность. Они договорились развивать двусторонние отношения, ориентируясь на будущее.
Что касается недавнего заявления Исибы о его решении уйти в отставку, президент подчеркнул, что не имеет значения, кто является премьер-министром Японии или президентом Южной Кореи, когда речь идет о двусторонних отношениях.
