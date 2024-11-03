Оборонный бюджет Японии приближается к целевому показателю НАТО в 2% ВВП

Оборонный бюджет Японии на 2024 финансовый год составил 7,7 трлн йен, или 150% от бюджета в размере 5,1 трлн йен на 2022 финансовый год.

Годовой оборонный бюджет вырос более чем на 1 триллион йен

Расходы на оборону Японии ранее планировались на уровне до 1% ВВП. Первый бюджет, предложенный администрацией премьер-министра Кисиды Фумио в 2022 финансовом году, в соответствии с этой политикой составил 5,1 трлн йен, но на 2023 финансовый год бюджет вырос до 6,6 трлн йен, а в бюджете на 2024 финансовый год он увеличился ещё на триллион до 7,7 трлн йен.

Если учитывать сопутствующие расходы на общественные работы и исследования в области науки и технологий, которые могут быть использованы в целях обеспечения безопасности, то оборонный бюджет на 2024 финансовый год увеличится до 8,9 трлн йен, что составляет 1,6% от ВВП страны.

Увеличение расходов на оборону до 2% ВВП

Увеличение оборонного бюджета Японии соответствует заявлениям стран-членов НАТО об увеличении расходов на оборону до 2% ВВП в ответ на вторжение России в Украину в феврале 2022 года. Правительство Японии заявило, что увеличит свой оборонный бюджет, включая развитие инфраструктуры, до 2% ВВП к 2027 финансовому году. Ожидается, что общие расходы на оборону достигнут уровня 11 трлн йен.

По данным Белой книги Министерства обороны и других источников, соотношение расходов на национальную оборону к ВВП составляет 2,8% для США, 1,1% для Китая, 3,0% для России, 2,5% для Южной Кореи и 1,3% для Германии.

В декабре 2022 года правительство одобрило три новых документа по безопасности, которые включают существенное увеличение расходов на оборону и введение возможностей контратаки. Базовые документы включают возможности дистанционных оборонительных действий для атак из-за пределов досягаемости вражеских военных подразделений или морских судов, интегрированные возможности противовоздушной и противоракетной обороны для противодействия ракетным атакам посредством раннего обнаружения и многоуровневого перехвата, а также возможности беспилотных средств обороны для сбора разведданных и боевой поддержки. Некоторые указали, что введение возможностей контратаки изменит принципы Сил самообороны, сосредоточенные исключительно на обороне.

Возражения против повышения налогов, связанных с обороной

Правительство намерено увеличить доходы за счет реформ расходов и других мер, компенсируя при этом любой дефицит за счёт повышения корпоративных налогов, на доходы и табачные изделия, но внутри ЛДП есть некоторые возражения против повышения налогов. Были подняты вопросы о том, правильно ли используется увеличенный оборонный бюджет в связи с рядом скандалов около министерства обороны, в том числе свидетельства того, что личный состав Сил морской самообороны получал секретные средства на развлечения от частных компаний или неправомерные надбавки.

Фотография к заголовку: Пусковая установка управляемых ракет класса «земля-корабль» Type 12, в лагере Сухопутных сил самообороны Юфуин в Юфу, префектура Ойта; ожидается, что эта система повысит возможности Японии по противодействию нападению (Кёдо цусин)

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