Кандидаты на пост лидера ЛДП обсуждают пути обеспечения политической стабильности

Токио, 28 сентября (Jiji Press). Кандидаты на выборах руководства правящей Либерально-демократической партии Японии обсудили пути обеспечения политической стабильности и другие вопросы в ходе телевизионных дебатов.

Все пять кандидатов заявили, что в случае избрания будут стремиться к расширению правящей коалиции, однако мнения относительно скорости переговоров по коалиции разошлись.

После выборов лидера ЛДП, назначенных на 4 октября, ожидается, что уже в октябре будет созвана внеочередная парламентская сессия для избрания преемника уходящего премьер-министра Исибы Сигэру.

Бывшая министр экономической безопасности Такаити Санаэ, 64 года, заявила, что переговоры о расширении коалиции должны быть завершены до того, как парламент проведёт голосование по выборам нового премьер-министра, сказала она.

Бывший генеральный секретарь ЛДП Мотэги Тосимицу, 69 лет, заявил, что правящая коалиция должна быть расширена к очередной парламентской сессии, которая начнется в январе следующего года.

