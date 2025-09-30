Голосование в парламенте по выбору нового премьер-министра запланировано на 14 октября или позднее

Новости

Токио, 29 сентября (Jiji Press). Администрация, возглавляемая Либерально-демократической партией, рассматривает возможность созыва внеочередной сессии парламента 14 октября или позднее для избрания нового премьер-министра Японии. Это произойдёт после выборов руководства ЛДП, запланированных на 4 октября.

Руководители парламентских дел ЛДП и главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии начнут переговоры по графику 30 сентября, сообщил высокопоставленный представитель ЛДП.

Ожидается, что голосование по выборам преемника уходящего премьер-министра Исибы Сигэру состоится в первый день сессии.

Если сессия парламента будет созвана 14 октября, между выборами ЛДП и самой сессией пройдёт 10 дней, это больше, чем два-пять дней, которые следовали за тремя предыдущими выборами руководства ЛДП. Лагерь оппозиции может потребовать более раннего созыва следующей сессии.

Ожидается, что новый лидер ЛДП воспользуется этим временем, чтобы попытаться расширить правящий блок для формирования стабильного правительства. Ниппон исин-но кай (Японская инновационная партия) и Демократическая партия для народа рассматриваются в качестве потенциальных новых членов правящего блока.

