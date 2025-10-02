Поезда синкансэн E10 компании JR East могут поставить в Индию в 2029 году
НовостиТехнологии
Мумбаи, 30 сентября (Jiji Press). Ожидается, что скоростные поезда синкансэн нового поколения серии E10 компании East Japan Railway Co. (JR East) будут поставлены в Индию в 2029 году для запланированного высокоскоростного железнодорожного сообщения в этой стране, сообщил во вторник представитель городского развития западноиндийского города Мумбаи.
На встрече в Токио в конце августа премьер-министр Японии Исиба Сигэру и его индийский коллега Нарендра Моди договорились о сотрудничестве по внедрению новых японских поездов на индийской железной дороге, которая собирается перенять японскую технологию синкансэн.
Японская сторона предложила ввести поезда в начале 2030-х годов.
Министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнау заявил 27 сентября, что высокоскоростная железная дорога протяжённостью 500 километров, соединяющая Мумбаи и Ахмадабад (также на западе Индии), как ожидается, будет полностью открыта к 2029 году. Индийская сторона призывает Японию ускорить поставки поездов серии E10, по-видимому, исходя из этой перспективы.
Однако может возникнуть множество проблем, в том числе вопрос о том, будет ли установлена к началу движения железнодорожная сигнальная система японского образца, необходимая для движения поездов E10.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
