Партия Ниппон исин-но кай на внеочередной сессии парламента представит законопроект о борьбе со шпионажем
Токио, 1 октября (Jiji Press). Как стало известно, партия Ниппон исин-но кай (Японская инновационная партия) планирует внести законопроект о борьбе со шпионажем на предстоящую внеочередную сессию парламента.
Законопроект предусматривает создание агентства внешней разведки на базе существующих государственных органов, а также повышение статуса Управления разведки и исследований Кабинета министров до уровня национального разведывательного бюро.
Оппозиционная партия также стремится принять законы, обязывающие лоббистов и других лиц, занимающихся политической и рекламной деятельностью в интересах иностранных государств в Японии, регистрироваться и сообщать о своей деятельности. Ожидается, что эти законы будут предусматривать наказания для нарушителей.
Ниппон исин-но кай считает, что необходимо укреплять разведывательный потенциал Японии в свете растущих угроз со стороны Китая, России и Северной Кореи.
«Мы надеемся, что наши идеи (относительно мер по борьбе со шпионажем) будут обсуждаться» в ходе возможных коалиционных переговоров с правящей Либерально-демократической партией, заявил журналистам один из лидеров партии Фудзита Фумитакэ.
