Парламент Японии выберет нового премьер-министра 15 октября

Новости

Токио, 2 октября (Jiji Press). Как стало известно, администрация, возглавляемая Либерально-демократической партией, координирует созыв внеочередной сессии парламента 15 октября для избрания следующего премьер-министра Японии после предстоящих выборов руководства правящей партии.

Ожидается, что голосование по выбору преемника уходящего премьер-министра Исибы Сигэру состоится в первый день сессии, а позднее в тот же день новый премьер-министр сформирует кабинет министров.

Победитель выборов руководства ЛДП, которые проведут 4 октября, скорее всего, станет премьер-министром, поскольку оппозиционные партии вряд ли объединятся вокруг единого кандидата, несмотря на то что коалиция ЛДП-Комэйто не имеет большинства в обеих палатах парламента.

Новый премьер-министр выступит перед каждой палатой парламента и ответит на вопросы представителей партий. Оппозиционный лагерь требует, чтобы бюджетные комитеты каждой палаты как можно скорее провели интенсивные обсуждения с новым премьер-министром. Даты заседаний бюджетных комитетов будут определены с учетом дипломатического графика нового премьер-министра, включая визит в Малайзию для участия в совещаниях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которые, как ожидается, начнутся 26 октября.

Ожидается, что на внеочередной сессии правительство представит дополнительный законопроект о бюджете. Пока неизвестно, сможет ли правящий блок получить достаточную поддержку оппозиции.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме