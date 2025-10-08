JR East представит новый инспекционный поезд для линий синкансэн в 2029 финансовом году

Новости

Токио, 7 октября (Jiji Press). Компания East Japan Railway Co. (JR East) заявила, что в 2029 финансовом году она представит преемника своего инспекционного поезда East-i для линий сверхскоростных поездов синкансэн.

Дизайн модели следующего поколения будет окончательно доработан примерно следующим летом после сбора идей у ​​сотрудников всех компаний группы JR East.

Запущенный в 2002 году поезд East-i осуществляет инспекцию путей и других объектов линий Тохоку, Дзёэцу, Хокурику, Ямагата и Акита синкансэн во время движения. East-i развивает скорость до 275 км/ч, а его преемник будет развивать максимальную скорость в 320 км/ч, как и поезда линии Тохоку синкансэн.

Планируется, что аналогичный инспекционный поезд Doctor Yellow, используемый на линиях Tokaido Shinkansen компании Central Japan Railway Co. (JR Tokai) и Sanyo Shinkansen компании West Japan Railway Co. (JR West), будет выведен из эксплуатации. Ожидается, что его функции возьмет на себя обычный пассажирский поезд синкансэн, оснащённый устройствами для проверки путей.

Тем временем JR East продолжит использовать специальный поезд синкансэн для проверки состояния путей и других объектов.

