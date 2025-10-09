В Японии почтили память японских интернированных, скончавшихся в Сибири
Токио, 8 октября (Jiji Press). В Токио прошла церемония поминовения японцев, погибших в заключении в Сибири во времена Советского Союза после Второй мировой войны.
В мероприятии, состоявшемся в отеле в районе Тиёда японской столицы, приняли участие около 130 человек, включая бывших интернированных и членов семей погибших.
Мероприятие, организованное Национальной ассоциацией бывших интернированных, проводится в 37-й раз. В этом году, когда исполняется 80 лет со дня окончания войны, участники молились о мире во всём мире.
«Мы будем усерднее работать, чтобы помочь построить мирный мир без войны, поэтому, пожалуйста, покойтесь с миром», – сказала 46-летняя Осиро Тамиэ, чей дедушка умер во время содержания в лагерях, и она представляла родственников погибших.
На церемонии возложил цветы 99-летний бывший интернированный Тогаси Тосио, который около двух лет отбывал принудительные работы на лесозаготовках в Елабужском лагере для интернированных, расположенном примерно в 900 километрах к востоку от Москвы.
