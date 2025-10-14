[Видео] Состоялась церемония демонстрации новых крышек люков с покемонами

Новости

8 октября в префектуре Коти представили шесть новых люков «Покэфута» с изображением покемона Нуо, который символизирует очарование префектуры. Разные типы люков будут установлены в городах Сусаки, Аки, Мурото, Конан, Сукумо и Тоё. Установка люков запланирована на конец октября.

Поскольку Нуо ассоциируется с чистыми водами рек Симанто и Ниёдо, он считается самым любимым покемоном префектуры Коти. [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

