Нобелевский лауреат Китагава верит в «пользу бесполезного»

Киото, 9 октября (Jiji Press). Китагава Сусуму, 74-летний японский исследователь, лауреат Нобелевской премии по химии 2025 года, приводит в пример слова китайского мыслителя Чжуанцзы: то, что на первый взгляд бесполезно, на самом деле важно.

Разработанный Китагавой металлоорганический каркас (МОК), также известный как пористый координационный полимер, функционирует за счёт поглощения газов своими пустотами. Этот пористый материал с множеством наноразмерных отверстий, напоминающий детский игровой комплекс, может помочь решить экологические и энергетические проблемы.

Королевская шведская академия наук 8 октября объявила о своём решении присудить Нобелевскую премию по химии этого года Китагаве, профессору Киотского университета, и двум другим исследователям «за разработку металлорганических структур».

«Мне предстоит многое сделать, – заявил Китагава 9 октября на пресс-конференции в университете на западе Японии. – Думаю, я ещё оглянусь на свои исследования и покопаюсь в чувствах в далёком будущем».

Перед пресс-конференцией он получил букет цветов от людей, приветствовавших его аплодисментами. С радостным выражением лица он сказал: «Я надеюсь, что это направление будет расширяться, и появятся не только академические, но и другие потребности».

