Нобелевскую премию по физиологии и медицине получит Сакагути Симон из Университета Осаки и другие за заслуги в открытии регуляторных Т-клеток, подавляющих иммунные реакции

Наука

Второй год подряд Япония получает радостную весть о присуждении Нобелевской премии. Профессор Сакагути Симон и еще два человека, открывшие «регуляторные Т-клетки», подавляющие неконтролируемый иммунный ответ, будут удостоены премии по физиологии и медицине. Их открытия могут найти применение в лечении рака.
Каролинский институт в Швеции объявил о присуждении Нобелевской премии по физиологии и медицине 2025 года специально назначенному профессору Университета Осаки Сакагути Симон и двум другим ученым за открытие «регуляторных Т-клеток», подавляющих избыточный иммунитет.

Это вторая Нобелевская премия подряд для японцев после Японской ассоциации пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон хиданкё), получившей премию мира в 2024 году. Это 30-й японец по происхождению (включая граждан США Намбу Ёитиро, Накамура Сюдзи, Манабэ Сюкуро и гражданина Великобритании Исигуро Кадзуо). Премия по физиологии и медицине присуждается впервые за 7 лет, с 2018 года, когда ее получил специальный профессор Киотского университета Хондзё Тасуку, это 6-й японский лауреат в этой категории.

Профессор Яманака Синъя из Института iPS клеток Киотского университета, получивший эту премию в 2012 году, опубликовал комментарий в X института: «Профессор Сакагути перевернул общепринятые представления в иммунологии и внес огромный вклад в медицину в широком спектре областей, включая аутоиммунные заболевания, рак и трансплантацию органов. Я выражаю глубокое уважение к его достижениям».

Японцы, удостоенные Нобелевской премии

2021: Физиология и медицина

Сакагути Симон

  • Открыл «регуляторные Т-клетки», играющие роль тормоза для неконтролируемых иммунных клеток. Ожидается, что подавление действия регуляторных Т-клеток приведет к новым методам лечения рака.

2024: Премия мира

Японская ассоциация пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон хиданкё)

  • С позиции жертв атомных бомбардировок проводит деятельность внутри страны и за рубежом, требуя ликвидации ядерного оружия. В 2016 году начал кампанию по сбору подписей за принятие Договора о запрещении ядерного оружия, став движущей силой реализации договора.

2021: Физика

Манабэ Сюкуро

  • Старший научный сотрудник Принстонского университета, гражданин США
  • За модели прогнозирования влияния увеличения концентрации углекислого газа на глобальное потепление.

2019: Химия

Ёсино Акира

  • Почётный исследователь компании Asahi Kasei
  • За разработку литий-ионных батарей.

2018: Физиология и медицина

Хондзё Тасуку

  • Приглашённый исследователь Университета Киото
  • За открытие новой терапии рака, использующей иммунную систему.

2017: Литература

Кадзуо Исигуро (гражданин Великобритании)

  • За романы, глубоко трогающие душу.

2016: Физиология и медицина

Осуми Ёсинори

  • Почётный профессор Токийского технологического института
  • За открытие механизмов аутофагии.

2015: Физика

Кадзита Такааки

  • Директор Института исследований космического излучения Токийского университета
  • За открытие нейтринных осцилляций.

2015: Физиология и медицина

Омура Сатоси

2014: Физика

Акасаки Исаму

Амано Хироси

  • Профессор Университета Нагоя
  • За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).

Накамура Сюдзи

  • Профессор Университета Калифорнии, Санта-Барбара
  • За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).

2012: Физиология и медицина

Яманака Синъя

2010: Химия

Нэгиси Эйити

  • Профессор Университета Пердью (США)
  • За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений.

Судзуки Акира

  • Заслуженный профессор Университета Хоккайдо.
  • За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений.

2008: Физика

Намбу Ёитиро

  • Почётный профессор Университета Чикаго (гражданин США)
  • За открытие механизма спонтанного нарушения симметрии в субатомной физике.

Кобаяси Макото

  • Почётный профессор Организации по исследованиям на высокоэнергетических ускорителях (KEK)
  • За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» подвела теоретическую основу матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы.

Масукава Тосихидэ

  • Почётный профессор Университета Киото
  • За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» стала теоретической основой матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы.

2008: Химия

Симомура Осаму

  • Почётный профессор Бостонского университета (США)
  • За открытие и развитие использования зелёного флуоресцентного белка GFP.

2002: Химия

Танака Коити

  • Исследователь Центральной исследовательской лаборатории компании «Симадзу»
  • За разработку нового масс-спектрометрического метода исследования биологических макромолекул.

2002: Физика

Косиба Масатоси

  • Почётный профессор Токийского университета
  • Впервые обнаружил элементарные частицы нейтрино в обсерватории Камиокандэ, построенной в преф. Гифу.

2001: Химия

Ноёри Рёдзи

  • Профессор факультета естественных наук Университета Нагоя
  • За изучение реакций асимметрического синтеза с использованием рутениевого катализатора.

2000: Химия

Сиракава Хидэки

  • Почётный профессор Университета Цукуба
  • За открытие проводимости в полимерах.

1994: Литература

Оэ Кэндзабуро

  • Писатель
  • В произведениях «Личный опыт» (1964) и других создал воображаемый мир, в котором причудливо переплетаются миф и действительность, и изобразил сложную ситуацию, в которой живёт современный человек.

1987: Физиология и медицина

Тонэгава Сусуму

  • Профессор Массачусетского технологического института (США)
  • За открытие генетического принципа образования разнообразия антител.

1981: Химия

Фукуи Кэнъити

  • Профессор Университета Киото
  • За разработку теории протекания химических реакций.

1974: Мир

Сато Эйсаку

  • Бывший премьер-министр
  • За вклад в дело мира в Тихоокеанском регионе и провозглашение трёх антиядерных принципов.

1973: Физика

Эсаки Рэона

  • Ведущий исследователь Исследовательского центра IBM (США)
  • За экспериментальные открытия туннельных явлений в полупроводниках и сверхпроводниках.

1968: Литература

Кавабата Ясунари

  • Писатель
  • Богатые идеями и исполненные духа свободы и стремления к истине, его работы оказали большое влияние на нашу эпоху. Среди его работ «Танцовщица из Идзу» (1927), «Снежная страна» (1935-1937) и другие.

1965: Физика

Томонага Синъитиро

  • Профессор Педагогического университета Токио
  • За фундаментальные работы по квантовой электродинамике, имевшие глубокие последствия для физики элементарных частиц.

1949: Физика

Юкава Хидэки

  • Профессор факультета естественных наук Университета Киото
  • За предсказание существования мезонов и теоретические исследования природы ядерных сил.

Фотография к заголовку: Три лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине 2025 года. Справа – специально назначенный профессор Сакагути (предоставлено Reuters)

Нобелевская премия физиология