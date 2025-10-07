Нобелевскую премию по физиологии и медицине получит Сакагути Симон из Университета Осаки и другие за заслуги в открытии регуляторных Т-клеток, подавляющих иммунные реакции

Нобелевскую премию по физиологии и медицине получит Сакагути Симон из Университета Осаки и другие за заслуги в открытии регуляторных Т-клеток, подавляющих иммунные реакцииНаука
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Каролинский институт в Швеции объявил о присуждении Нобелевской премии по физиологии и медицине 2025 года специально назначенному профессору Университета Осаки Сакагути Симон и двум другим ученым за открытие «регуляторных Т-клеток», подавляющих избыточный иммунитет.
Это вторая Нобелевская премия подряд для японцев после Японской ассоциации пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон хиданкё), получившей премию мира в 2024 году. Это 30-й японец по происхождению (включая граждан США Намбу Ёитиро, Накамура Сюдзи, Манабэ Сюкуро и гражданина Великобритании Исигуро Кадзуо). Премия по физиологии и медицине присуждается впервые за 7 лет, с 2018 года, когда ее получил специальный профессор Киотского университета Хондзё Тасуку, это 6-й японский лауреат в этой категории.
Профессор Яманака Синъя из Института iPS клеток Киотского университета, получивший эту премию в 2012 году, опубликовал комментарий в X института: «Профессор Сакагути перевернул общепринятые представления в иммунологии и внес огромный вклад в медицину в широком спектре областей, включая аутоиммунные заболевания, рак и трансплантацию органов. Я выражаю глубокое уважение к его достижениям».
Японцы, удостоенные Нобелевской премии
2021: Физиология и медицина
Сакагути Симон
- Открыл «регуляторные Т-клетки», играющие роль тормоза для неконтролируемых иммунных клеток. Ожидается, что подавление действия регуляторных Т-клеток приведет к новым методам лечения рака.
2024: Премия мира
Японская ассоциация пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон хиданкё)
- С позиции жертв атомных бомбардировок проводит деятельность внутри страны и за рубежом, требуя ликвидации ядерного оружия. В 2016 году начал кампанию по сбору подписей за принятие Договора о запрещении ядерного оружия, став движущей силой реализации договора.
2021: Физика
Манабэ Сюкуро
- Старший научный сотрудник Принстонского университета, гражданин США
- За модели прогнозирования влияния увеличения концентрации углекислого газа на глобальное потепление.
2019: Химия
Ёсино Акира
- Почётный исследователь компании Asahi Kasei
- За разработку литий-ионных батарей.
2018: Физиология и медицина
Хондзё Тасуку
- Приглашённый исследователь Университета Киото
- За открытие новой терапии рака, использующей иммунную систему.
2017: Литература
Кадзуо Исигуро (гражданин Великобритании)
- За романы, глубоко трогающие душу.
2016: Физиология и медицина
Осуми Ёсинори
- Почётный профессор Токийского технологического института
- За открытие механизмов аутофагии.
2015: Физика
Кадзита Такааки
- Директор Института исследований космического излучения Токийского университета
- За открытие нейтринных осцилляций.
2015: Физиология и медицина
Омура Сатоси
- Почётный профессор Университета Китасато
- За вклад в разработку лекарств, которые применяются при инфекционных заболеваниях, распространяемых паразитами.
2014: Физика
Акасаки Исаму
- Профессор Университета Мэйдзё, почётный профессор Университета Нагоя
- За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).
Амано Хироси
- Профессор Университета Нагоя
- За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).
Накамура Сюдзи
- Профессор Университета Калифорнии, Санта-Барбара
- За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).
2012: Физиология и медицина
Яманака Синъя
- Директор Центра по исследованию и применению iPS-клеток Университета Киото.
- За создание индуцированных стволовых клеток, которые могут развиваться в клетки различных органов.
2010: Химия
Нэгиси Эйити
- Профессор Университета Пердью (США)
- За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений.
Судзуки Акира
- Заслуженный профессор Университета Хоккайдо.
- За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений.
2008: Физика
Намбу Ёитиро
- Почётный профессор Университета Чикаго (гражданин США)
- За открытие механизма спонтанного нарушения симметрии в субатомной физике.
Кобаяси Макото
- Почётный профессор Организации по исследованиям на высокоэнергетических ускорителях (KEK)
- За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» подвела теоретическую основу матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы.
Масукава Тосихидэ
- Почётный профессор Университета Киото
- За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» стала теоретической основой матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы.
2008: Химия
Симомура Осаму
- Почётный профессор Бостонского университета (США)
- За открытие и развитие использования зелёного флуоресцентного белка GFP.
2002: Химия
Танака Коити
- Исследователь Центральной исследовательской лаборатории компании «Симадзу»
- За разработку нового масс-спектрометрического метода исследования биологических макромолекул.
2002: Физика
Косиба Масатоси
- Почётный профессор Токийского университета
- Впервые обнаружил элементарные частицы нейтрино в обсерватории Камиокандэ, построенной в преф. Гифу.
2001: Химия
Ноёри Рёдзи
- Профессор факультета естественных наук Университета Нагоя
- За изучение реакций асимметрического синтеза с использованием рутениевого катализатора.
2000: Химия
Сиракава Хидэки
- Почётный профессор Университета Цукуба
- За открытие проводимости в полимерах.
1994: Литература
Оэ Кэндзабуро
- Писатель
- В произведениях «Личный опыт» (1964) и других создал воображаемый мир, в котором причудливо переплетаются миф и действительность, и изобразил сложную ситуацию, в которой живёт современный человек.
1987: Физиология и медицина
Тонэгава Сусуму
- Профессор Массачусетского технологического института (США)
- За открытие генетического принципа образования разнообразия антител.
1981: Химия
Фукуи Кэнъити
- Профессор Университета Киото
- За разработку теории протекания химических реакций.
1974: Мир
Сато Эйсаку
- Бывший премьер-министр
- За вклад в дело мира в Тихоокеанском регионе и провозглашение трёх антиядерных принципов.
1973: Физика
Эсаки Рэона
- Ведущий исследователь Исследовательского центра IBM (США)
- За экспериментальные открытия туннельных явлений в полупроводниках и сверхпроводниках.
1968: Литература
Кавабата Ясунари
- Писатель
- Богатые идеями и исполненные духа свободы и стремления к истине, его работы оказали большое влияние на нашу эпоху. Среди его работ «Танцовщица из Идзу» (1927), «Снежная страна» (1935-1937) и другие.
1965: Физика
Томонага Синъитиро
- Профессор Педагогического университета Токио
- За фундаментальные работы по квантовой электродинамике, имевшие глубокие последствия для физики элементарных частиц.
1949: Физика
Юкава Хидэки
- Профессор факультета естественных наук Университета Киото
- За предсказание существования мезонов и теоретические исследования природы ядерных сил.
Фотография к заголовку: Три лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине 2025 года. Справа – специально назначенный профессор Сакагути (предоставлено Reuters)