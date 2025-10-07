Нобелевскую премию по физиологии и медицине получит Сакагути Симон из Университета Осаки и другие за заслуги в открытии регуляторных Т-клеток, подавляющих иммунные реакции

Второй год подряд Япония получает радостную весть о присуждении Нобелевской премии. Профессор Сакагути Симон и еще два человека, открывшие «регуляторные Т-клетки», подавляющие неконтролируемый иммунный ответ, будут удостоены премии по физиологии и медицине. Их открытия могут найти применение в лечении рака.

Каролинский институт в Швеции объявил о присуждении Нобелевской премии по физиологии и медицине 2025 года специально назначенному профессору Университета Осаки Сакагути Симон и двум другим ученым за открытие «регуляторных Т-клеток», подавляющих избыточный иммунитет.

Это вторая Нобелевская премия подряд для японцев после Японской ассоциации пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон хиданкё), получившей премию мира в 2024 году. Это 30-й японец по происхождению (включая граждан США Намбу Ёитиро, Накамура Сюдзи, Манабэ Сюкуро и гражданина Великобритании Исигуро Кадзуо). Премия по физиологии и медицине присуждается впервые за 7 лет, с 2018 года, когда ее получил специальный профессор Киотского университета Хондзё Тасуку, это 6-й японский лауреат в этой категории.

Профессор Яманака Синъя из Института iPS клеток Киотского университета, получивший эту премию в 2012 году, опубликовал комментарий в X института: «Профессор Сакагути перевернул общепринятые представления в иммунологии и внес огромный вклад в медицину в широком спектре областей, включая аутоиммунные заболевания, рак и трансплантацию органов. Я выражаю глубокое уважение к его достижениям».

Японцы, удостоенные Нобелевской премии

2021: Физиология и медицина

Сакагути Симон

Открыл «регуляторные Т-клетки», играющие роль тормоза для неконтролируемых иммунных клеток. Ожидается, что подавление действия регуляторных Т-клеток приведет к новым методам лечения рака.

2024: Премия мира

С позиции жертв атомных бомбардировок проводит деятельность внутри страны и за рубежом, требуя ликвидации ядерного оружия. В 2016 году начал кампанию по сбору подписей за принятие Договора о запрещении ядерного оружия, став движущей силой реализации договора.

2021: Физика

Старший научный сотрудник Принстонского университета, гражданин США

За модели прогнозирования влияния увеличения концентрации углекислого газа на глобальное потепление.

2019: Химия

Ёсино Акира

Почётный исследователь компании Asahi Kasei

За разработку литий-ионных батарей.

2018: Физиология и медицина

Хондзё Тасуку

Приглашённый исследователь Университета Киото

За открытие новой терапии рака, использующей иммунную систему.

2017: Литература

За романы, глубоко трогающие душу.

2016: Физиология и медицина

Почётный профессор Токийского технологического института

За открытие механизмов аутофагии.

2015: Физика

Кадзита Такааки

Директор Института исследований космического излучения Токийского университета

За открытие нейтринных осцилляций.

2015: Физиология и медицина

Почётный профессор Университета Китасато

За вклад в разработку лекарств, которые применяются при инфекционных заболеваниях, распространяемых паразитами.

2014: Физика

Акасаки Исаму

Профессор Университета Мэйдзё, почётный профессор Университета Нагоя

За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).

Амано Хироси

Профессор Университета Нагоя

За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).

Накамура Сюдзи

Профессор Университета Калифорнии, Санта-Барбара

За вклад в разработку голубых светодиодов (LED).

2012: Физиология и медицина

Директор Центра по исследованию и применению iPS-клеток Университета Киото.

За создание индуцированных стволовых клеток, которые могут развиваться в клетки различных органов.

2010: Химия

Нэгиси Эйити

Профессор Университета Пердью (США)

За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений.

Судзуки Акира

Заслуженный профессор Университета Хоккайдо.

За открытие реакций, катализируемых палладием, которые используются для получения сложных химических соединений.

2008: Физика

Намбу Ёитиро

Почётный профессор Университета Чикаго (гражданин США)

За открытие механизма спонтанного нарушения симметрии в субатомной физике.

Кобаяси Макото

Почётный профессор Организации по исследованиям на высокоэнергетических ускорителях (KEK)

За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» подвела теоретическую основу матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы.

Масукава Тосихидэ

Почётный профессор Университета Киото

За открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере 3 поколений кварков. Статья по нарушению CP-симметрии «CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction» стала теоретической основой матрицы Кабиббо-Кобаяси-Масукавы.

2008: Химия

Симомура Осаму

Почётный профессор Бостонского университета (США)

За открытие и развитие использования зелёного флуоресцентного белка GFP.

2002: Химия

Танака Коити

Исследователь Центральной исследовательской лаборатории компании «Симадзу»

За разработку нового масс-спектрометрического метода исследования биологических макромолекул.

2002: Физика

Почётный профессор Токийского университета

Впервые обнаружил элементарные частицы нейтрино в обсерватории Камиокандэ, построенной в преф. Гифу.

2001: Химия

Ноёри Рёдзи

Профессор факультета естественных наук Университета Нагоя

За изучение реакций асимметрического синтеза с использованием рутениевого катализатора.

2000: Химия

Сиракава Хидэки

Почётный профессор Университета Цукуба

За открытие проводимости в полимерах.

1994: Литература

Оэ Кэндзабуро

Писатель

В произведениях «Личный опыт» (1964) и других создал воображаемый мир, в котором причудливо переплетаются миф и действительность, и изобразил сложную ситуацию, в которой живёт современный человек.

1987: Физиология и медицина

Тонэгава Сусуму

Профессор Массачусетского технологического института (США)

За открытие генетического принципа образования разнообразия антител.

1981: Химия

Фукуи Кэнъити

Профессор Университета Киото

За разработку теории протекания химических реакций.

1974: Мир

Сато Эйсаку

Бывший премьер-министр

За вклад в дело мира в Тихоокеанском регионе и провозглашение трёх антиядерных принципов.

1973: Физика

Эсаки Рэона

Ведущий исследователь Исследовательского центра IBM (США)

За экспериментальные открытия туннельных явлений в полупроводниках и сверхпроводниках.

1968: Литература

Писатель

Богатые идеями и исполненные духа свободы и стремления к истине, его работы оказали большое влияние на нашу эпоху. Среди его работ «Танцовщица из Идзу» (1927), «Снежная страна» (1935-1937) и другие.

1965: Физика

Томонага Синъитиро

Профессор Педагогического университета Токио

За фундаментальные работы по квантовой электродинамике, имевшие глубокие последствия для физики элементарных частиц.

1949: Физика

Профессор факультета естественных наук Университета Киото

За предсказание существования мезонов и теоретические исследования природы ядерных сил.

Фотография к заголовку: Три лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине 2025 года. Справа – специально назначенный профессор Сакагути (предоставлено Reuters)