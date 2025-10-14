Медицинские расходы в Японии в 2023 финансовом году достигли рекордных 48 трлн йен

Новости

Токио, 11 октября (Jiji Press). Министерство здравоохранения сообщило, что медицинские расходы в Японии в 2023 финансовом году выросли на 3,0% по сравнению с предыдущим годом и составили 48 091,5 млрд йен, что стало рекордным показателем.

Согласно опубликованному 10 октября окончательному отчёту, в расчёте на душу населения расходы медицинских учреждений на лечение болезней и травм в 2024 году по март увеличились на 3,5% и составили 386 700 йен, что также является историческим максимумом.

Рост медицинских расходов объясняется ростом числа случаев гриппа, старением населения страны и дорогостоящим лечением с использованием передовых технологий.

Для лиц в возрасте 65 лет и старше расходы на душу населения достигли 797 200 йен, что в 3,7 раза больше, чем у лиц моложе 65 лет, у которых средний показатель составлял 218 000 йен. На эту возрастную группу пришлось 28 880,6 млрд йен, что составляет около 60% от общих национальных расходов на здравоохранение.

Финансовые ресурсы на медицинские расходы включали 18 033,1 млрд йен из средств центрального и местного правительства, 24 138,3 млрд йен из взносов государственного медицинского страхования и 5686,5 млрд йен, выплаченных пациентами напрямую медицинским учреждениям.

