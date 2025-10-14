Япония и Южная Корея отметили фестивалем 60-летие дипломатических отношений

Новости

Сеул, 12 октября (Jiji Press). Япония и Южная Корея отметили 60-ю годовщину нормализации двусторонних дипломатических отношений, проведя ежегодный фестиваль в целях содействия взаимодействию между гражданами.

По словам организаторов, 21-й фестиваль, который проводится с 2005 года, привлёк около 67 000 посетителей, включая семьи и людей, интересующихся японской культурой и ищущих направления для путешествий.

В поздравительной речи посол Японии в Южной Корее Мидзусима Коити выразил надежду, что фестиваль будет способствовать дальнейшему укреплению взаимопонимания и развитию двусторонних отношений.

На месте проведения мероприятия стенды местных органов власти Японии демонстрировали туристические достопримечательности и местные деликатесы, в том числе сакэ из префектуры Мияги.

Попробовав сакэ из Мияги, 36-летний южнокореец, работающий в компании, выразил удовлетворение и проявил интерес к посещению этой северо-восточной префектуры.

