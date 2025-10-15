Японские лауреаты Нобелевской премии посетили приём в Токио

Новости

Токио, 14 октября (Jiji Press). Двое японских лауреатов Нобелевской премии этого года посетили приём в честь шведской кронпринцессы Виктории, устроенный посольством Швеции в Токио вечером 13 октября.

По словам лауреатов – 74-летнего профессора Университета Осаки Сакагути Симона, одного из трёх лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине, и 74-летнего Китагавы Сусуму, специального профессора Киотского университета, названного одним из трёх лауреатов Нобелевской премии по химии, – это было их первое совместное появление на публике с тех пор, как на прошлой неделе им присвоили звание лауреатов Нобелевской премии.

При встрече на приёме они крепко пожали друг другу руки. Сакагути заявил журналистам, что для него «была честь познакомиться» с Китагавой.

«Я знаю (о Сакагути) уже давно, поэтому чувствую себя спокойно», – сказал Китагава.

На приёме также присутствовали жена Сакагути Норико, приглашённый преподаватель Университета Осаки, и Ноёри Рёдзи, лауреат Нобелевской премии по химии 2001 года.

