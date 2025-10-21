[Видео] Демонстрация конной стрельбы из лука среди подсолнухов в городе Мидори, префектура Гумма

Новости

11 октября в городе Мидори префектуры Гумма состоялись показательные выступления по конной стрельбе из лука – ябусамэ и касакакэ. На показательные выступления были приглашены мастера и ученики школы Огасавара, в которой искусство конной стрельбы из лука передаётся по наследству на протяжении многих поколений. Когда лучники, скачущие галопом по полю подсолнухов, поражали мишень, зрители приветствовали их аплодисментами и радостными возгласами. [Видеоцентр Jiji Press]

