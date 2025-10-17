Honda выпустит новые мопеды, соответствующие новым нормам выбросов

Новости

Токио, 16 октября (Jiji Press). Компания Honda Motor Co. сообщила, что 11 декабря она выпустит три новые версии своего мопеда Super Cub. Это будут первые в этой отрасли мопеды, соответствующие более строгим японским стандартам выбросов, которые вступают в силу в следующем месяце.

Цены на новые Super Cubs начинаются от 341 000 иен. Honda планирует продавать 6500 мопедов в год.

В прошлом году компания приняла решение прекратить производство мотоциклов Cubs объемом 50 куб. см, которые сложно привести в соответствие новым нормам выбросов.

Вместо того чтобы сохранить 50-кубовые модели Cubs, классифицируемые как мопеды категории 1, Honda снизила мощность двигателя обычных 110-кубовых моделей, которые относятся к категории 2, чтобы они соответствовали категории 1.

Впервые представленная в 1958 году под руководством основателя компании Honda Хонды Соитиро серия Super Cub была востребована, и было продано более 120 миллионов мопедов по всему миру.

