Honda выпустит новые мопеды, соответствующие новым нормам выбросов
НовостиЭкономика Технологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 16 октября (Jiji Press). Компания Honda Motor Co. сообщила, что 11 декабря она выпустит три новые версии своего мопеда Super Cub. Это будут первые в этой отрасли мопеды, соответствующие более строгим японским стандартам выбросов, которые вступают в силу в следующем месяце.
Цены на новые Super Cubs начинаются от 341 000 иен. Honda планирует продавать 6500 мопедов в год.
В прошлом году компания приняла решение прекратить производство мотоциклов Cubs объемом 50 куб. см, которые сложно привести в соответствие новым нормам выбросов.
Вместо того чтобы сохранить 50-кубовые модели Cubs, классифицируемые как мопеды категории 1, Honda снизила мощность двигателя обычных 110-кубовых моделей, которые относятся к категории 2, чтобы они соответствовали категории 1.
Впервые представленная в 1958 году под руководством основателя компании Honda Хонды Соитиро серия Super Cub была востребована, и было продано более 120 миллионов мопедов по всему миру.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]