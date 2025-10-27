Министр финансов Японии обещает увеличить расходы на оборону

Новости

Токио, 26 октября (Jiji Press). Новый министр финансов Японии Катаяма Сацуки пообещала «сделать всё возможное», чтобы обеспечить финансирование и увеличить долю расходов страны на оборону в её валовом внутреннем продукте до 2 процентов в текущем финансовом году.

«Япония находится в самой жёсткой ситуации с безопасностью в мире, поэтому мы должны предпринять всё, что считаем необходимым», – сказала она в телевизионной программе.

Премьер-министр Такаити Санаэ, вступившая в должность 21 октября, заявила в своём первом политическом выступлении в парламенте Японии 24 октября, что она намерена достичь цели в 2% в 2025 финансовом году, который заканчивается в марте следующего года, на два года раньше ранее запланированного 2027 финансового года, за счёт использования запланированного дополнительного государственного бюджета в дополнение к полному бюджету на текущий финансовый год.

Правительство планировало выделить 43 триллиона йен в оборонный бюджет в течение пяти лет до 2027 финансового года, частично за счёт повышения корпоративного, подоходного и табачного налогов, использования бюджетных излишков и содействия реформе расходов.

Катаяма не исключила однозначно возможности выпуска правительством облигаций финансирования дефицита в качестве средства обеспечения оборонных бюджетов, отметив, что «сейчас на карту поставлено существование нации».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме