Премьер-министр Японии Такаити может провести первую встречу с председателем КНР Си 31 октября

Токио, 29 октября (Jiji Press) – Правительства Японии и Китая начали подготовку к встрече премьер-министра Такаити Санаэ с председателем КНР Си Цзиньпином 31 октября. Премьер-министр намерена подтвердить продолжение диалога, а также добиваться решения проблемных вопросов, связанных с безопасностью и защитой японских граждан. Планируется также встреча с президентом Республики Корея Ли Чжэмёном 30 октября. В случае реализации обе встречи станут первыми после вступления премьер-министра в должность.

Об этом сообщили представители японского правительства 29 октября. Премьер-министр прибудет 30 октября во второй половине дня в город Кёнджу на юго-востоке Республики Корея для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Первые встречи глав Японии и Китая, а также Японии и Республики Корея пройдут в рамках этого форума.

Что касается японо-китайских отношений, министры иностранных дел обеих стран 28 октября в ходе телефонных переговоров вновь подтвердили продвижение стратегических взаимовыгодных отношений. В своей программной речи премьер-министр отметила в отношении Китая, что существуют проблемные вопросы в сфере безопасности, включая экономическую безопасность. При этом она обозначила курс на построение отношений через продолжение диалога на высшем уровне.

На встрече премьер-министр, как ожидается, выразит председателю Си серьезную обеспокоенность в связи с агрессивными действиями в районе островов Сэнкаку префектуры Окинава и напрямую потребует скорейшего освобождения задержанных японских граждан и обеспечения безопасности японцев, проживающих в Китае. Планируется также призвать к возобновлению импорта японской морепродукции.

На встрече глав Японии и Республики Корея, с учетом японо-американских переговоров 28 октября и американо-корейских переговоров 29 октября, стороны намерены подтвердить сотрудничество в целях полной денуклеаризации КНДР. Цель — сохранить курс на улучшение отношений, достигнутый при правительствах Кисида Фумио и Исиба Сигэру.







