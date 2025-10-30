Главы МИД Японии и Южной Кореи договорились о развитии отношений

Новости

Кёнджу, Южная Корея, 29 октября (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и его южнокорейский коллега Чо Хён в среду договорились о стабильном развитии ориентированных на будущее отношений между двумя странами.

Первая встреча между ними с момента вступления японского министра в должность 21 октября прошла в юго-восточном южнокорейском городе Кёнджу в рамках министерской встречи форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Они подтвердили важность трёхстороннего сотрудничества между Японией, Южной Кореей и США в то время, когда обстановка в сфере безопасности в Восточной Азии становится всё более напряженной, отчасти из-за углубления военного сотрудничества России и Северной Кореи.

Мотэги выразил свою благодарность правительству Южной Кореи за поддержку усилий Японии по решению проблемы похищений японских граждан Северной Кореей несколько десятилетий назад.

