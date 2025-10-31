Премьер-министр Японии и президент Южной Кореи договорились о развитии японо-южнокорейских отношений, ориентированных на будущее

Новости

Кёнджу, Южная Корея, 30 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на своей первой встрече договорились развивать двусторонние отношения, ориентируя их на будущее и делая их стабильными.

Такаити, вступившая в должность на прошлой неделе, и Ли подтвердили важность трёхстороннего партнёрства Японии, Южной Кореи и США в борьбе с Северной Кореей, которая расширяет военное сотрудничество с Россией. Они также договорились о продолжении «челночной дипломатии» между Японией и Южной Кореей, а именно взаимных визитов лидеров обеих стран.

Встреча в юго-восточном южнокорейском городе Кёнджу длилась около 40 минут, дольше запланированных 20 минут.

«Обеим странам выгодно развивать отношения, ориентированные на будущее и стабильные, на основе уже созданного фундамента», – заявила на встрече Такаити. Ли ответил, что, делясь опытом и работая вместе, они смогут решать как внутренние, так и международные проблемы.

«Я хочу наладить хорошее общение (с Ли) с помощью челночной дипломатии», – сказала Такаити.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме