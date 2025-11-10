Япония и Южная Корея будут сотрудничать для развития стабильных отношений

Новости

Токио, 7 ноября (Jiji Press). Заместители министров иностранных дел Японии и Южной Кореи договорились, что будут регулярно общаться с целью стабильного развития ориентированных на будущее отношений между своими странами, в соответствии с состоявшейся на прошлой неделе встречей на высшем уровне между премьер-министром Японии Такаити Санаэ и президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном.

В ходе встречи стратегического диалога в Сеуле заместитель министра иностранных дел Японии Фунакоси Такэхиро и первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Пак Юн Чжу также обсудили шаги Северной Кореи, включая военное сотрудничество с Россией, и подтвердили, что будут тесно сотрудничать ради полной денуклеаризации Северной Кореи.

Это первая сессия стратегического диалога между заместителями министров иностранных дел двух стран после состоявшейся в Токио в июне 2024 года.

В ходе встречи Фунакоси и Пак договорились, что их страны и США будут сотрудничать в области безопасности.

Перед встречей Фунакоси нанёс визит вежливости министру иностранных дел Южной Кореи Чо Хёну.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

