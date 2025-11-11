Япония выразила протест Китаю из-за онлайн-публикаций консула Китая в Осаке

Новости

Токио/Пекин, 10 ноября (Jiji Press). Правительство Японии заявило в понедельник, что подало протест в Пекин в связи с публикациями в социальных сетях генерального консула Китая в Осаке, в которых он критиковал высказывания премьер-министра Такаити Санаэ о Тайване.

«Мы не можем не сказать, что эти посты крайне неуместны, учитывая, что их публикует глава китайского зарубежного представительства, – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору. – Мы обратимся к китайской стороне за чёткими разъяснениями».

На заседании парламентского комитета 7 ноября Такаити заявила, что возможная чрезвычайная ситуация с Тайванем может стать «угрожающей выживанию» Японии, что позволит стране реализовать свое право на коллективную самооборону.

В ответ генеральный консул Сюэ Цзянь написал в социальной сети X (ранее известной как Twitter), что рассматривать чрезвычайную ситуацию с Тайванем как чрезвычайную ситуацию с Японией – это «путь смерти, который могли выбрать только некоторые глупые политики в Японии».

«Ни минуты не колеблясь, нам просто нужно отрубить их грязные головы», – продолжил он.

